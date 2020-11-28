На день рождения дочь Киркорова получила золотой браслет за 1,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2956c58a-3216-11eb-b514-fa163e074e61_660.jpg Алла-Виктория Киркорова Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Дочери певца Филиппа Киркорова, Алле-Виктории, на день рождения, 26 ноября, подарили золотой браслет стоимостью в 1,5 млн рублей. Подарок сделала друг семьи, меценат Алина Редель.

Об этом рассказал сам поп-король российской эстрады в передаче «Ты не поверишь!», отвечая на вопрос о том, что получит на девятилетие его первенец.

Вот браслет от дизайнера Алины Редель. Она пока не очень понимает его ценность. Но потом вырастет и узнает, кто такая Алина, — сказал Киркоров.

По его словам, единственное, что захотела дочь в подарок — весёлый праздник с одноклассниками. Однако это оказалось невозможно, так как один из них заболел коронавирусом. Поэтому день рождения девочки отметят 1 декабря в узком семейном кругу, передаёт 5tv.

Ранее NEWS.ru писал о том, что музыкальный продюсер Виктор Дробыш не видит катастрофы в том, если в Новый год по телевидению покажут выступления новоиспечённых звёзд шоу-бизнеса вместо того же Валерия Меладзе или Филиппа Киркорова.