На Данилу Козловского подали в суд из-за многомиллионного долга за квартиру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Данила Козловский

На актера Данилу Козловского подали в суд из-за долга в несколько миллионов за квартиру в центре Москвы, сообщает StarHit. Актер не выплатил деньги за покупку недвижимости в Басманном районе столицы.

Отмечается, что актер приобрел квартиру в доме по улице Машкова, построенном в 1870 году как доходный. Он находится недалеко от театра «Современник» и Чистого пруда, на первом этаже — просторное лобби, во внутреннем дворе — декоративный дворик. Цены на недвижимость в этом жилом комплексе начинаются от 40 млн рублей, точная стоимость квартиры Козловского неизвестна.

По данным издания, из-за банкротства агентства недвижимости конкурсный управляющий подал в суд на некоторых жильцов, среди которых и Козловский.

Ранее Московский городской суд обязал российского певца Николая Трубача и его жену освободить трехкомнатную квартиру в центре Москвы из-за долгов общей суммой в 40 млн рублей. С женой артиста судятся кредиторы из Москвы и Санкт-Петербурга.