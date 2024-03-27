На безымянном пальце возлюбленной Ди Каприо заметили кольцо На пальце девушки Леонардо Ди Каприо Виттории Черетти появилось кольцо

Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Виттория Черетти

Американского актера Леонардо Ди Каприо застали в компании возлюбленной модели Виттории Черетти. При этом на безымянном пальце девушки заметили кольцо, фото пары обнародовал Daily Mail.

Папарацци застали пару врасплох, когда те пришли на ланч в один из ресторанов быстрого питания США. На снимках видно, как во время оформления заказа девушка обнимает актера за шею левой рукой, на которой и красуется серебряное кольцо.

На остальных снимках пара обедает, звезда Голливуда дает девушке попробовать его блюдо. Ди Каприо одет в белую футболку, черную кепку и шорты с кроссовками. На девушке — экстравагантные черные очки, белый топ, черная вязаная кофта и джинсы с кедами.

Виттории Черетти младше своего избранника в два раза. Сейчас модели 25 лет, в то время как актер осенью отметит свое пятидесятилетие. До этого Ди Каприо состоял в отношениях с рядом других красоток Голливуда: Келли Рорбах, Ниной Агдаль, потом Лореной Рэй и Камиллой Мороне и не только.

Ранее стало известно о нестандартных сексуальных предпочтениях Ди Каприо. Вдова создателя журнала Playboy подтвердила слухи о бурной личной жизни актера.