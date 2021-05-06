На Анну Бузову обрушилась волна хейта после госпитализации сестры

https://static.news.ru/photo/8ad260de-ae72-11eb-a30f-96000091f725_660.jpg Анна Бузова Фото: annabuzova/instagram.com

На Анну Бузову, сестру госпитализированной телеведущей Ольги Бузовой, обрушилась волна хейта из-за жизнерадостных сторис. Так, на своей странице она показала, как едет на работу и улыбается новому дню, будто с её сестрой всё в порядке.

Подписчики Анны обвинили её в бесчувствии и эгоизме: «У вас сестра в реанимации, а вы радостная... Что с Ольгой случилось?», «Да Аня всегда была эгоисткой, у них только Оля всем должна и обязана», «Какие-то странные отношения…»

Девушка не стала молчать и ответила хейтерам, что заблокирует всех недоброжелателей.

Instagram — это мощь! Проснулась я сегодня в прекрасном настроении. Все живы, все здоровы, солнышко светит, жизнь прекрасна… Захожу в комментарии и понимаю, что, согласно им, я конченая тварь, которая не умеет переживать и вообще не беспокоится о своих близких. Настроение чуть-чуть понизилось, — написала она.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство. По какой причине знаменитость оказалась в больнице, не уточнялось. Косвенным подтверждением этой информации является то, что обычно активная в соцсетях девушка более суток не публиковала ничего в Instagram.