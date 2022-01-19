На 50-м году жизни умерла актриса Екатерина Сибирякова

В Москве на 50-м году жизни скончалась актриса Екатерина Сибирякова, сообщили на официальной странице в Instagram Московского драматического театра имени Пушкина, в котором актриса проработала почти 30 лет. Широкому кругу зрителей она известна по ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Две судьбы». О причинах смерти пока не сообщается.

Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Ещё со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня — искренняя, сердечная, красивая. Каждая её роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней, — рассказали в театре.

Актриса родилась 1 октября 1972 года в Москве. В 1993 году окончила обучение в Школе-студии МХАТ и в том же году пришла в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, в котором она работала до сегодняшнего дня.

Сибирякова также снималась в фильмах и сериалах, среди которых «Петербургские тайны», «Две судьбы» и «Любовь по заказу».

Ранее также стало известно, что актёр из сериала «Кухня» и фильма «Ланцет» Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет в Москве. О смерти актёра сообщили его родители в соцсетях.