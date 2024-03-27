«Мяу, мяу, мяу»: подписчики о новом треке Алексы Подписчики сравнили вокал Алексы в новой песне с мяуканьем кошки

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Алекса

Подписчики раскритиковали новую песню и клип исполнительницы Алексы, которая поделилась музыкальным роликом на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Одна пользовательница соцсети сравнила вокал певицы с мяуканьем кошки.

Мяу, мяу, мяу, — написала одна из подписчиц, комментируя манеру исполнения Алексы.

Девушка презентовала ролик в сторис вместе с мужем Вячеславом Дайчевым, примерив образ невесты в лаконичном белом платье и высоких атласных перчатках. В руках девушка держит букет белых тюльпанов. Однако внешний вид и исполнение певицы понравились далеко не всем. Так, одна из подписчиц предположила, что визажист певицы перестарался, а другая заявила, что клип лучше смотреть без звука.

Ни о чем, смысла ноль в песне, мелодия посредственная, голос не проявился в полную силу, слабенько все, клип тоже, — отметил еще один подписчик.

Свадьба Алексы состоялась в феврале. Ее супруг — фитнес-тренер. До похода в ЗАГС пара встречалась более трех лет и уже растила общего ребенка.

Ранее английский футболист Дэвид Бекхэм смастерил для своей жены Виктории четырехколесный скутер. На самодельном скутере модель сможет передвигаться по дому, пока не заживет ее перелом ноги. Бывшая певица пошутила под одной из фотографий скутера, заявив, что сможет уложить в приделанную к нему корзину множество бутылок вина.