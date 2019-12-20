https://static.news.ru/photo/ff0d84a4-246e-11ea-b829-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Мясников Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Нынешний тур «Уральских пельменей» можно назвать прощальным, поскольку на концертах юмористы готовы всех простить. Таким образом участник коллектива Вячеслав Мясников пошутил по поводу слухов о распаде команды.

Он [тур] — прощальный. Мы всех прощаем, приходите и убедитесь, — говорится в сообщении Мясникова, которое он разместил на своей странице в Instagram.

Юморист рассказал, что первое выступление «Уральских пельменей» в 2020 году пройдёт в январе в Сочи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев прокомментировал слухи о закрытии шоу. Он опроверг эту информацию и пригласил зрителей на концерты. Исаев заявил, что коллектив успешно гастролирует по стране и в ближайшие годы закрываться не планирует.