Вячеслав Мясников Вячеслав Мясников Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Нынешний тур «Уральских пельменей» можно назвать прощальным, поскольку на концертах юмористы готовы всех простить. Таким образом участник коллектива Вячеслав Мясников пошутил по поводу слухов о распаде команды.

Он [тур] — прощальный. Мы всех прощаем, приходите и убедитесь, — говорится в сообщении Мясникова, которое он разместил на своей странице в Instagram.

Юморист рассказал, что первое выступление «Уральских пельменей» в 2020 году пройдёт в январе в Сочи.

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Заголовок в газету. Руководитель прощального тура опроверг информацию о том, что тур ваших пельменей не прощальный, он прощальный. Мы всех прощаем, приходите и убедитесь. До конца прощения осталось 3 концерта!!! . --------------------' Краснодар, Севастополь и Симферополь!!!! ------------- Также руководитель прощального тура опроверг информацию о руководителе уральских пельменей о том, что он руководитель. Он не руководитель. 20 декабря Краснодар, ДКЖД 21 декабря Севастополь, КИЦ 22 декабря Симферополь, ДКП 8 января Сочи, КЗ Роза Холл --------- #краснодар #симферополь #севастополь #уральскиепельмени

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев прокомментировал слухи о закрытии шоу. Он опроверг эту информацию и пригласил зрителей на концерты. Исаев заявил, что коллектив успешно гастролирует по стране и в ближайшие годы закрываться не планирует.

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