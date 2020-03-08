https://static.news.ru/photo/5d8955ce-6201-11ea-a653-fa163e074e61_660.jpg Юлия Михалкова Фото: mihalkova/instagram.com

Бывший участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников предположил, что его коллега Юлия Михалкова покинула шоу, чтобы сконцентрироваться на личной жизни.

Все девушки рано или поздно должны озадачиться семьей. А тут, видимо, не те мужики, которые нужны ей, тем более мы все женаты уже, — заявил Мясников в интервью 7Дней.ru.

По его словам, артистку утомил плотный график и постоянные гастроли. Оставив шоу, Михалкова стала телеведущей и начала писать книгу о работе и отношениях.

Как писал NEWS.ru, в феврале Михалкова перебралась в США и заявила, что каждый день пишет по несколько глав своей книги. Она планирует завершить текст за три—четырые месяца.