«Мягкая сила США»: экс-ведущая MTV сделала неожиданное заявление о канале Бывшая ведущая MTV Тутта Ларсен назвала телеканал «мягкой силой» Запада

Фото: Russian Look/Global Look Press

Ольга Шелест

Американский музыкальный телеканал MTV, который транслировался в России в 2000-х годах, был «мягкой силой» Запада, считает телеведущая Тутта Ларсен. В интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-шоу она заявила, что руководство MTV относилось к работающим в РФ сотрудникам с недоверием и это особенно ощущалось во время международных поездок.

На самом деле, отношение к нам на MTV было не то чтобы даже как к людям второго сорта, а, скажем так, с недоверием. Я ощутила это, работая там. Например, когда мы ездили на всевозможные международные ивенты. <...> И сейчас, по прошествии стольких лет и с высоты своего возраста, я понимаю, что мы были, конечно, инструментами «мягкой силой» — MTV и вообще весь этот проект, — заявила Ларсен.

Телеведущая также высказалась о российских звездах шоу-бизнеса, которые после начала специальной военной операции продолжают жить вечеринками. По ее мнению, таких артистов ждет забвение и невостребованность.

Ранее британский телеканал ITV показал в эфире документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side, в котором демонстрируется российская точка зрения о конфликте на Украине. По словам авторов картины, она была создана без политических задумок. Представители ITV подчеркнули, что фильм представляет британцам возможность самим увидеть, как живется в новых регионах России.