«Мы ждем ее на сцене»: музкритик назвал главные хиты Бритни Спирс Музкритик Бабичев: Бритни Спирс слишком рано ушла со сцены

Фото: Pa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бритни Спирс

Публика ждет возвращения американской певицы Бритни Спирс, поскольку она слишком рано ушла со сцены, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, на раннем этапе карьеры артистка запомнилась миру благодаря таким громким хитам, как Oops!… I Did It Again и Baby One More Time. Он добавил, что поздний период ее творчества также был полон хитов, но она могла бы сделать куда больше.

Если брать ранний этап, то это Oops!… I Did It Again, Baby One More Time. Из более позднего это может быть Toxic, Womanizer, Circus, Piece of me. Она не так много успела сделать на позднем этапе творчества, что есть, то есть. Очень жалко, она слишком рана ушла со сцены. Но, вдруг, если он почувствует себя лучше, сможет подлечиться — то мы ждем ее на сцене, — поделился мнением эксперт.

Психиатр-нарколог Василий Шуров ранее рассказал, что Бритни Спирс освободилась от опеки отца и пошла «во все тяжкие», отсюда танцы певицы с ножами и хождение топлес в общественных местах. По его словам, поведение певицы связано с нерегулярной терапией. Шуров не исключил, что из-за прогресса заболевания через какое-то время ее могут лишить дееспособности, и отец артистки снова будет контролировать прием лекарств.