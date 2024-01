Публика ждет возвращения американской певицы Бритни Спирс, поскольку она слишком рано ушла со сцены, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, на раннем этапе карьеры артистка запомнилась миру благодаря таким громким хитам, как Oops!… I Did It Again и Baby One More Time. Он добавил, что поздний период ее творчества также был полон хитов, но она могла бы сделать куда больше.

Если брать ранний этап, то это Oops!… I Did It Again, Baby One More Time. Из более позднего это может быть Toxic, Womanizer, Circus, Piece of me. Она не так много успела сделать на позднем этапе творчества, что есть, то есть. Очень жалко, она слишком рана ушла со сцены. Но, вдруг, если он почувствует себя лучше, сможет подлечиться — то мы ждем ее на сцене, — поделился мнением эксперт.