Продюсер и соучредитель Black Star Пашу (настоящее имя — Павел Курьянов) на красной дорожке премии Муз-ТВ объявил, что вместе с артисткой лейбла Клавой Кокой (настоящее имя — Клавдия Высокова) начнет продюсировать 20-летнего блогера и певца Кирилла Скрипника, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что взял певицу в бизнес-партнеры, и пообещал совместными усилиями зажечь новую звезду отечественной эстрады. По его словам, своим решением они «запустили новую игру» в российском шоу-бизнесе.

Мы с тобой запустили новую игру, и очень приятно, что именно здесь, сегодня, на премии Муз-ТВ, мы сможем это объявить: что я теперь не только продюсер, а ты артист, а мы теперь еще и бизнес-партнеры, потому что мы вместе теперь будем продюсировать вот этого замечательного красавца Кирилла Скрипника. И я уверен, что мы с тобой вместе в ближайший год сделаем так, что вся страна будет его любить и зажжется новая яркая звезда, — отметил он.