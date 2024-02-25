«Мы все немножко ксенофобы»: какое шоу возвращается на ТНТ, кто играет

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Генеральный продюсер Андрей Водахов сообщил, что одно из любимых шоу россиян «Наша Russia» вернется на телеканал ТНТ. Какие шоу возвращаются в 2024 году, кто в них будет играть и чем объясняют поток «ремейков»?

Что известно о возвращении шоу «Наша Russia»

О возвращении шоу стало известно на презентации «Новой Фабрики звезд». СМИ спросили руководство ТНТ о том, почему там много шоу возвращается на российский экран после перерыва.

«Человек любит ровно то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать, — возвращение „Наша Russiа“», — объявил генеральный продюсер канала Аркадий Водахов.

Юмористическое шоу «Наша Russia» выходило в эфир с 2006 по 2011 год. Кроме прочих, в нем принимали участие Павел Воля, Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков. Всего успело выйти пять сезонов проекта.

Ранее возвращение шоу на ТВ подтвердила гендиректор ТНТ Тина Канделаки. В декабре 2023 года она заявила «Ведомостям», что в шоу будут участвовать Светлаков и Галустян. Она не уточнила, как именно будет называться новое старое шоу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Светлаков

Какие шоу вернулись на ТВ в России

Ранее стало известно, что в новом сезоне в эфир ТНТ вернется «Новая Фабрика звезд»: наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей — Регина Тодоренко. Запуск шоу планируется с 3 марта.

Планируется также перезапуск других знакомых программ — «Новые Звезды в Африке» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Кроме того, на Первый канал вернется «Голос. Уже не дети». В нем примут участие те, кто появлялся в любом из десяти прошедших сезонов детского шоу «Голос». В креслах наставников в новом сезоне будут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Ведущая — Яна Чурикова.

«Модный приговор» также появится на Первом после паузы, вызванной отъездом из России бессменного ведущего шоу искусствоведа и историка моды Александра Васильева. Его сменил стилист Александр Рогов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе канала, новая версия шоу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой окажется в телеэфире 28 августа.

Какие сериалы вернутся в эфир в 2024 году

Российские развлекательные телеканалы перезапустили также популярные развлекательные сериалы. В декабре 2023 года на ТНТ вышел новый сериал «Букины», который является продолжением «Счастливы вместе». Как отмечает E1.RU, шоу успело столкнуться с критикой зрителей.

Другим «новым старым» сериалом ТНТ стал «Универ. 13 лет спустя», где продолжается история старых героев сериала 2008 года, которые успели повзрослеть и обзавестись детьми и бизнесом.

А на СТС в 2023 году вышли «Папины дочки. Новые», продолжение сериала про семью Васнецовых. Готовится к выходу уже второй сезон сериала.

Возвращение привычных героев и сюжетов ожидается даже на детском телеканале «Мульт»: там появятся «Мини-мишки» — спин-офф популярного мультсериала «Ми-ми-мишки».

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