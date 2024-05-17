«Мы вместе 8 лет»: дочь Заворотнюк рассказала о таинственном муже Дочь Заворотнюк сообщила, что живет с мужем уже 8 лет

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что в 2022 году вышла замуж. По ее словам, с будущим супругом они встречались восемь лет со студенческих времен. Заворотнюк-младшая не раскрыла личность избранника.

Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году, — пояснила 28-летняя девушка.

Заворотнюк познакомилась с будущим мужем во время учебы в Нью-Йорке, где получала специальность продюсера в частном университете Pace University. О романе с сокурсником она неоднократно рассказывала в блоге. После пара перебралась в Москву, где в 2021 году возлюбленный сделал Анне предложение. В 2022 году Заворотнюк сообщила, что мужчина занимается бизнесом, из-за чего был вынужден переехать в Дубай. Сейчас Анна живет на два города, периодически возвращаясь в Москву. Она объяснила, что не может навсегда покинуть родную страну, потому что здесь находятся члены ее семьи.

Ранее Заворотнюк, отвечая на вопрос подписчиков о супруге, называла его замечательным, безумно добрым, искренним и интересным человеком. По ее словам, внешне супруг напоминает голливудского актера Райана Гослинга.

До этого сообщалось, что дочь Заворотнюк оставила больную маму в Москве, улетев в Дубай за две недели до ее 53-летия. Об этом девушка сообщила в блоге. Заворотнюк-младшая отправилась к супругу, который живет в Арабских Эмиратах.

В декабре 2023 года дочь Заворотнюк в соцсети сообщила, что ее мама находится в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим.