«Мы снова станем дружить?»: Кучера оценил запрет Эстонии на «Руки Вверх!» Кучера посмеялся над пятилетним запретом на въезд в Эстонию для группы «Руки Вверх!»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Оскар Кучера

Оскар Кучера сыронизировал над решением Эстонии ввести пятилетний запрет на выступления в стране группы «Руки Вверх!». Как пошутил в своём Telegram-канале актёр, дружба между Москвой и Таллином наступит гораздо раньше.

То есть, как я понимаю, наши эстонские «друзья» считают, что через пять лет мы снова станем дружить? Вряд ли. Думаю, раньше, — высказался Кучера.

На сегодня российская группа «Руки Вверх!» является самым популярным музыкальным коллективом в стране. Недавний концерт Жукова в Лужниках собрал 72 тысячи зрителей, что по нынешним временам является рекордом.

У солиста группы Сергея Жукова решение Эстонии о запрете на въезд в страну вызвало недоумение. Во-первых, артисты и не собирались выступать в этой прибалтийской республике, а во-вторых группа не меняла свой репертуар.

Артист выразил сожаление, что эстонские зрители не смогут побывать на его концертах, но при этом сам пригласил эстонцев в Россию.