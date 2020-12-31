«Мы сделали это!»: Ашмарина из «Дома-2» родила двойню

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алёна Ашмарина родила двойню — двух девочек. Радостное событие произошло в одном из московских госпиталей.

Имена малышек Ашмарина пока не сообщает. В сторис Instagram она поблагодарила врачей за заботу.

Мы сделали это! Девочки тут. Я так благодарна своему врачу, — написала она.

Алёна Ашмарина была экстренно госпитализирована 21 декабря из-за угрозы преждевременных родов. Врачи нормализовали её состояние, в результате дети появились на свет чуть позже запланированного срока.

Экс-участница «Дома-2» уже воспитывает двух детей от предыдущих отношений. С отцом двойняшек она не общается. По словам девушки, в этом мире есть нормальные мужчины, но на её пути они почему-то не попадаются.

Ранее победительница конкурса «Мисс мира» 2003 года, дочь известного ирландского рок-музыканта Криса де Бурга Розанна Дэвисон родила близнецов. 36-летняя модель разместила фото из больницы в Instagram. На снимке рядом с Дэвисон стоит врач, а на её груди лежат новорождённые мальчики. У Дэвисон есть дочь, рождённая суррогатной матерью. Мисс мира — 2003 неоднократно сама пыталась стать мамой, но из-за редкой патологии 14 предыдущих беременностей заканчивались выкидышами.