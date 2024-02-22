«Мы похожи»: Кологривый признался в любви уехавшему из России рэперу Кологривый признался, что хочет быть похожим на Моргенштерна

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Моргенштерн

Российский актер Никита Кологривый, получивший известность после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил, что ему нравится рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В беседе с бизнесменом Никитой Ефремовым для его YouTube-шоу артист признался, что понимает творчество музыканта и «снимает перед ним шляпу» за его медийный образ.

Очень его люблю как явление. Мне очень часто говорят, что мы похожи в чем-то. Думаю, он честно живет, что мне очень нравится. Я пытаюсь быть таким же максимально, но не всегда выходит. Он красавчик, — заявил Кологривый.

По словам актера, ему однажды предлагали сыграть Моргенштерна. Кологривый не стал раскрывать имя того человека, но подчеркнул, что с таким предложением к нему обратился известный артист. Он также добавил, что рэпер имеет хорошие актерские навыки.