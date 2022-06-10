«Мы переходим на отечественное»: Лоза поругал Мишустина за англицизмы Лоза призвал Мишустина к отказу от англицизмов в русском языке

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза в своём Telegram-канале обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с призывом отказаться от использования англицизмов в своей речи. Исполнителя смутило то, что на очередном выступлении глава кабмина использовал слово «скрининг», которое используется врачами для обозначения первичного медицинского обследования. Артист указал на то, что в стране происходит процесс перехода «на всё отечественное».

Я думаю, что большая часть населения не поняла, что имел в виду Мишустин, говоря о детском скрининге. Мы ведь переходим на всё отечественное, почему бы не начать с родного языка? — написал Лоза.

Он заверил своих подписчиков, что любую мысль можно выразить, «не прибегая к помощи англицизмов».

Российский певец Олег Газманов ранее раскритиковал актрису Чулпан Хаматову за её слова о России после переезда в Латвию. Артист назвал «тявканьем» и изменой родине попытки «нагадить» своей стране, чтобы получить какое-то положение от принимающей стороны. Музыкант при этом отметил, что Хаматовой стоило бы молча уехать. Он подчеркнул, что никогда не хотел бы оказаться в подобной ситуации.