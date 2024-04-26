«Мы не знали, что такое радиация»: чем заболела Пугачева после Чернобыля

Фото: Николай Малышев/Фотохроника ТАСС

Алла Пугачева, концерт в пользу пострадавших от Чернобыльской АЭС в «Олимпийском»

26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария. Народная артистка СССР Алла Пугачева была одной из тех, кто выступил перед ликвидаторами в Чернобыле. Чем обернулась для Примадонны поездка в зону отчуждения?

Когда Пугачева ездила в Чернобыль

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которая произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, Пугачева была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в СК «Олимпийский» в Москве. Собранные средства направили на помощь пострадавшим в результате катастрофы и ликвидаторам.

Через несколько месяцев, в сентябре 1986 года, Примадонна отправилась с концертом в поддержку ликвидаторов в поселок Зеленый Мыс под Припятью, расположенный недалеко от места взрыва. Вместе с ней в зону радиоактивного заражения поехали артисты Александр Барыкин, Иосиф Кобзон и Ирина Понаровская. Сама Пугачева позже говорила, что им нельзя было ездить в Чернобыль.

«Четыре героя в кавычках. Нельзя было этого делать! Нельзя было себе это позволять и тем, кого я с собой везу», — признавалась певица.

Она также называла эти гастроли ошибкой и глупостью. По словам Пугачевой, в тот момент никто не понимал и не знал, что такое радиация.

«Такая глупость произошла, потому что ничего не понимали! Это настолько неправильно: заказали апельсины и Пугачеву. Мы не знали, что такое радиация. Узнали, когда приехали туда. Нам стали говорить: не ешьте, не пейте, одежду в которой ходите, потом сожгите, цветы на перроне не берите», — рассказывала Примадонна Андрею Малахову на ток-шоу «Пусть говорят» несколько лет назад.

Гитарист Пугачевой Александр Левшин в беседе с NEWS.ru отметил, что предложение о выступлении перед ликвидаторами поступило артистке «сверху». Музыкант подчеркнул, что деньги за эту поездку никому не платили.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look//Global Look Pres Алла Пугачева

Чем обернулся для Пугачевой концерт в Чернобыле

После поездки Пугачевой в Чернобыльскую зону отчуждения у нее начали развиваться псориаз и нейродермит, также пошатнулась эндокринная система, рассказал NEWS.ru гитарист певицы Александр Левшин. Он отметил, что у всех остальных членов коллектива артистки, кто был в Чернобыле, тоже возникли проблемы со здоровьем.

«Через два года у нас умер звукорежиссер, у меня через полгода начался кашель, потом у Аллы начались нейродермит, псориаз и так далее, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно», — сказал Левшин.

В СМИ также ходили слухи, что Пугачева после концерта потеряла много волос из-за радиации. В своем недавнем обращении, опубликованном в социальных сетях, Примадонна косвенно затронула эту тему.

«Не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», — написала Пугачева.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Кто из музыкантов Пугачевой не поехал в Чернобыль

Музыкант Игорь Николаев, который работал у Пугачевой клавишником, оформил больничный, чтобы не ездить в Чернобыль спустя несколько месяцев после атомной аварии, поделился с NEWS.ru Левшин. Он добавил, что Николаев был единственным, кто поступил таким образом из всего большого коллектива певицы «Рецитал». Сам клавишник пока не прокомментировал это заявление.

«Мы туда поехали всем коллективом, только один человек у нас взял [больничный] бюллетень. Видимо, испугался. Это был Игорь Николаев. Мы на эту тему долго говорили», — рассказал Левшин.

Читайте также:

38 лет аварии на ЧАЭС: где и из-за чего трагедия может повториться?

26 апреля: 38 лет аварии на ЧАЭС, день шкалы Рихтера и Фомаиды Медуницы

Последние новости шоубиза 26 апреля: что с Киркоровым, Пугачевой, Машковой