«Мы играли и пели»: SHAMAN рассказал о съемках клипа в детдоме SHAMAN снял клип на песню «Мама» в детском доме в Тульской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) снял новый клип на песню «Мама» в тульском детском доме, о чем сообщил в Telegram-канале. Он признался, что во время исполнения вспомнил о детях, которым некому сказать «самое простое и привычное» для человека слово. SHAMAN отметил, что музыку к композиции написал композитор Максим Фадеев, после чего подарил ее певцу на день рождения.

Для съемок клипа я поехал в детский дом, расположенный в родной мне Тульской области, и провел там целый день с ребятами. Мы общались, рисовали, играли и, конечно, пели, — сообщил исполнитель.

SHAMAN также пообещал, что некоторые дети из детского дома через несколько дней примут участие в одном из его праздничных концертов в столичном «Крокус Сити Холле». Во время своего визита в детдом Дронов подарил детям новую одежду, игрушки, самокаты, телевизор, приставки и бытовую технику.

Я хочу, чтобы в повседневной суете все мы не забывали о детях, лишенных заботы родителей. Ведь для каждого из нас мама — это человек, который может заменить всех, но её никто и никогда заменить не сможет, — подчеркнул певец.

Ранее SHAMAN познакомился с итальянской актрисой Орнеллой Мути и научил ее целоваться по-русски. На Всемирном фестивале молодежи знаменитость поприветствовала певца на свой манер, однако он ей объяснил, что в РФ существует традиция троекратного поцелуя.

Итальянская актриса посетила фестиваль с дочкой. Вместе с певцом они обсудили мероприятие, а после SHAMAN пригласил Мути на свой концерт «Ты моя», который пройдет 9, 10 и 11 марта по случаю Международного женского дня.