Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасов похвасталась своей отличной физической формой. По словам 73-летней наставницы, в период эпидемии свободное время можно потратить с пользой. Например, делать упражнения или растяжку, как она.

Мой друг Миша Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем он дольше живёт, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие, — прокомментировала Тарасова снимок своей растяжки в...