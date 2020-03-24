Александр Буйнов Александр Буйнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Алла Пугачёва поздравила своего коллегу по сцене Александра Буйнова с днём рождения. Артист 24 марта отмечает 70-летний юбилей.

Своё поздравление Пугачёва опубликовала в Instagram и сопроводила совместной фотографией.

С днём рождения, Саша! Мы ещё гульнём! —написала певица.

Ранее NEWS.ru писал, что Буйнов будет отмечать юбилей дома и вдвоём с женой. От пышного торжества Буйнова заставила отказаться пандемия коронавируса. Это подтвердила супруга музыканта Елена.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях