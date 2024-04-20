«Мы еще трех молодых взяли»: Павлиашвили рассказал о новых курочках Сосо Павлиашвили рассказал о пополнении своего курятника в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Певец Сосо Павлиашвили, который построил на участке коттеджа в Московской области большой курятник, рассказал, что у него появились еще три молодые породистые птицы. В рамках церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года» 2024 года артист признался, что самое главное — чтобы в доме всегда звучали детский смех, молитвы стариков, а слезы на глазах женщин появлялись только от любви и счастья, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы еще трех молодых курочек взяли, породистых. Они пока прячутся в углу, у меня там боевые курочки и петухи. Скоро они уже выйдут и обозначат свое присутствие. <...> Самое главное, чтобы в доме были детский смех, молитвы стариков и чтобы женщины плакали только от любви, от счастья. Вот это я желаю каждому из вас, — сказал певец.

Ранее Павлиашвили заявил, что больше всего ценит в представительницах женского пола их уважение к себе, семье и окружающим. По его словам, все остальное уже является второстепенным. Павлиашвили признался, что наличие таких качеств и есть огромное счастье, поскольку они являются своеобразными тремя китами. Артист также убежден, что женщин всегда нужно носить на руках, а не «сажать на голову».