«Мы деградируем»: Пригожин высказался о скандале вокруг премии МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/9d1918e0-c917-11eb-94b5-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о скандале с ЛГБТ-пропагандой вокруг премии МУЗ-ТВ. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что произошедшее на красной дорожке связано с «потаканием детским шалостям».

Это результат падения нравственности именно со стороны взрослых, которые поощряют подобные вещи, приглашают их в рекламные компании, навязывая нам всем то, чего не хочется. Мы деградируем, поздравляю нас с этим, — сказал продюсер.

Пригожин считает, что это связано со стремлением к подражанию западным ценностям. При этом в стране говорят о том, что «мы будем бороться с недружественными странами по отношению к России». По его мнению, молодые блогеры в России только уничтожают культурные коды и «хайпуют». Однако виноваты в происходящем взрослые, которые разрешили им это делать, заключил Пригожин.

Премия МУЗ-ТВ в 2021-м стала, пожалуй, одной из самых скандальных за прошедшие годы: шокирующий образ блогера Дани Милохина в костюме интерсекс-человека и Игорь Синяк в чёрном женском платье. Кроме того, поклонников удивили рэпер Дава и Филипп Киркоров, которые появились на премии в свадебных фраках в окружении 10 голых мужчин.

Ранее сообщалось, что шоу заинтересовался и Роскомнадзор. Ведомство проверит передачу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.