«Мы будем вместе»: экс-жена Гуфа рассказала о воссоединении Экс-жена Гуфа Королева сообщила о воссоединении с мужем на дне рождения дочери

Фото: t.me/korolevaaamood*

Юлия Королева

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Юлия Королева в Telegram-канале рассказала, что будет вместе с экс-супругом на дне рождения их дочери Тины 26 мая. По ее словам, развод стал для нее жизненным уроком, который она «приняла». Королева также назвала дочь «воплощением их с Гуфом любви».

Тине исполнится 2 года. Год назад наша семья распалась. История любви по классике с грустным финалом. Я приняла все так, как оно есть, вероятно, этот длинный жизненный урок мне обязательно был для чего-то нужен. Кстати, у Ти сейчас любимое слово «вместе». Так и в ее день мы все будем вместе. Всегда, — поделилась Королева.

Ранее Королева рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) об изменениях, которые у сейчас происходят в ее жизни. По словам женщины, она в корне поменяла привычки, поведение и быт, сфокусировавшись на "себе, настоящей". Королева также призналась, что все, что волновало ее раньше, потеряло свою значимость.

До этого Гуф поздравил с днем рождения 14-летнего сына Сэма от бывшей супруги Айзы Долматовой, публикацию он разместил на странице в соцсети. Музыкант выразил сожаление, что они с сыном чаще всего находятся на разных континентах и проводят мало времени вместе. Он также пожелал Сэму оставаться самим собой и назвал его ужасно крутым.