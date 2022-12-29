Музыкант объяснил, почему Шевченко помнят только по одному хиту Певец Наджиев: многие песни Шевченко при должной раскрутке могли стать хитами

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Александр Шевченко

Композитор и бывший солист рок-группы «Зодчие» Александр Шевченко, скончавшийся на 62-м году жизни, мог выпустить еще много хитов при должной раскрутке, рассказал изданию «Слово и Дело» певец Игорь Наджиев. Исполнитель назвал Шевченко прекраснейшим музыкантом. Его песни исполняли такие звезды, как Алсу, Ирина Аллегрова и Жасмин, но сам Шевченко известен как автор композиции «Будет все, как ты захочешь». Наджиев считает, что многие песни Шевченко так и не нашли широкого слушателя из-за законов, по которым существует шоу-бизнес.

У него столько 100-процентных хитов, которые не нашли широкого слушателя, потому что не получили должной раскрутки, которая должна была быть под эти песни. Меня очень удручает, что у нас есть понятие шоу-бизнеса. Мне бы очень хотелось, чтобы вернулось понятие эстрады. Русской эстрады, — признался певец.

О кончине Шевченко стало известно 26 декабря, причиной смерти музыканта стал оторвавшийся тромб. В 1989–1991 годах Шевченко являлся солистом рок-группы «Зодчие», участниками которой в разные годы также были Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев. В 1997 году Шевченко получил премию «Золотой Граммофон» за песню «Будет все, как ты захочешь».

Близкий друг артиста, директор группы «Самоцветы» Сергей Шелунцов ранее рассказал, что Шевченко вел здоровый образ жизни и никогда не жаловался на самочувствие. По его словам, смерть настигла музыканта «одномоментно».