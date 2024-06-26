«Музыкант экстра-класса»: критик Соседов высказался о гитаристе Четвергове Критик Соседов назвал гитариста Четвергова музыкантом экстра-класса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Соседов

На мероприятии, приуроченном к присвоению звания заслуженного артиста России музыканту Дмитрию Четвергову, музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что гитарист давно заслужили любые звания, которые существуют в артистическом мире. По его словам, Четвергов является музыкантом экстра-класса, и признание его заслуг государством пришло с опозданием.

Он — музыкант экстра-класса, он гитарист-виртуоз, он всю жизнь посвятил этому искусству и добился больших высот мастерства. Четвергов работал не только со всеми нашими большими музыкантами, артистами и певцами, которые только есть, но и с зарубежными. Дима давно мастер высочайшего класса, это несомненно. Присвоение звания заслуженный артист России просто подтвердило это формально. Конечно, признание государством его заслуг пришло с опозданием. Но если бы не пришло, Дима бы ничего не потерял. Может быть, кроме добавки к пенсии в 30 тысяч рублей, — отметил критик.

Ранее советский и российский певец и музыкант Валерий Сюткин рассказал, какую пользу ему приносит такое звание. Музыкант подчеркнул, что он человек возрастной и находится на пенсии уже шесть лет. Звание дает значительную прибавку к пенсии, она больше, чем сама выплата. Сюткин отказался назвать точную цифру, но подчеркнул, что она достойная.

Сам Дмитрий Четвергов подтвердил, что присвоенное ему звание заслуженного артиста России, как проживающему по прописке в Москве, позволит получать дополнительную прибавку к пенсии. Он поблагодарил за такую возможность мэра столицы Сергея Собянина.