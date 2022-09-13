Стать примадонной русской эстрады Алла Пугачева смогла только благодаря своему бывшему мужу — кинорежиссеру Александру Стефановичу, такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Народными Новостями». По его словам, певица не обладала выдающимися талантами и не внесла большого вклада в культуру, но её супруг создал вокруг нее «ауру загадочности и величия».

Никакого большого вклада она не внесла в искусство. Персона Пугачевой раздута до мифологических размеров. Этому положил начало Александр Стефанович, который разработал концепцию творчества Пугачевой. Все это раздуто непомерно, она обычная певица,сказал Соседов.

Критик указал на то, что после знакомства Пугачевой со Стефановичем в 1976 году произошел взлет карьеры артистки. По словам Соседова, супруг подбирал певице репертуар, заказывал композиции под нее, выдумывал скандалы, однако мало кто знал, что режиссер — ее муж, отметил критик.

Именно ему она обязана 90% своего успеха. Ей выгодно это замалчивать. Но она ничего сама не добилась, — подчеркнул Соседов.

По словам критика, именно Стефанович «закинул» Пугачевой мысль о том, что необходимо стать «покровительницей талантов», после чего появился Театр песни. Благодаря имени Пугачевой публика узнала о группе «Любэ», Никите Преснякове и Филиппе Киркорове. Однако, по словам Соседова, это было сделано больше ради желания остаться на плаву и облегчить себе творческую жизнь.

Ранее Соседов посоветовал Киркорову изучить Конституцию РФ, в которой говорится о свободе слова. Поводом для этого послужило то, что певец призвал прекратить осуждать Примадонну, поскольку та в прошлом много сделала для страны.