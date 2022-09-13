Музыкальный критик рассказал, кто помог Пугачевой стать Примадонной Критик Соседов: Стефанович помог стать Пугачевой примадонной русской эстрады

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева

Стать примадонной русской эстрады Алла Пугачева смогла только благодаря своему бывшему мужу — кинорежиссеру Александру Стефановичу, такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Народными Новостями». По его словам, певица не обладала выдающимися талантами и не внесла большого вклада в культуру, но её супруг создал вокруг нее «ауру загадочности и величия».

Никакого большого вклада она не внесла в искусство. Персона Пугачевой раздута до мифологических размеров. Этому положил начало Александр Стефанович, который разработал концепцию творчества Пугачевой. Все это раздуто непомерно, она обычная певица, — сказал Соседов.

Критик указал на то, что после знакомства Пугачевой со Стефановичем в 1976 году произошел взлет карьеры артистки. По словам Соседова, супруг подбирал певице репертуар, заказывал композиции под нее, выдумывал скандалы, однако мало кто знал, что режиссер — ее муж, отметил критик.

Именно ему она обязана 90% своего успеха. Ей выгодно это замалчивать. Но она ничего сама не добилась, — подчеркнул Соседов.

По словам критика, именно Стефанович «закинул» Пугачевой мысль о том, что необходимо стать «покровительницей талантов», после чего появился Театр песни. Благодаря имени Пугачевой публика узнала о группе «Любэ», Никите Преснякове и Филиппе Киркорове. Однако, по словам Соседова, это было сделано больше ради желания остаться на плаву и облегчить себе творческую жизнь.

Ранее Соседов посоветовал Киркорову изучить Конституцию РФ, в которой говорится о свободе слова. Поводом для этого послужило то, что певец призвал прекратить осуждать Примадонну, поскольку та в прошлом много сделала для страны.