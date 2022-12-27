Музыкальный критик раскрыла причины популярности SHAMAN Музыкальный критик Кретова связала рост популярности SHAMAN с его искренностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Музыкальный критик Екатерина Кретова рассказала, что стремительный рост популярности артиста Ярослава Дронова или SHAMANа обусловлен его долгой и целенаправленной работой. Эксперт считает его искренним артистом, который действительно «наполнен» образом, который использует на сцене. По ее словам, SHAMAN обладает неплохими композиторскими способностями, а также хорошими вокальными данными.

Безусловно, он очень профессиональный человек, певец. У него хорошие вокальные данные. Он выбрал для себя определённую стилистику, определённый жанр поп-музыки. И он явление поп-культуры. И в этом жанре, в этом направлении надо сказать, что он совсем прямо не то, что не худший, а, может быть, один из лучших, — отметила Кретова.

Критик считает, что рост популярности SHAMANа также связан со стилем исполнения его композиций. Эксперт отметила, что Дронов — явление поп-культуры, но исполняет свои песни в интересном россиянам стиле «русского рока». По ее мнению, у него есть все шансы стать ключевой фигурой в российской эстраде.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что самыми яркими артистами на российской сцене в 2022 году стали SHAMAN и Анна Asti. Он отметил, что SHAMAN завоевал сердца слушателей благодаря своим духоподъемным песням, что подтверждают многомиллионные просмотры его клипов. Автор хитов «Я русский» и «Встанем», по мнению критика, стал главным открытием года, однако SHAMAN нужно искать новые творческие формы, чтобы не стать «пародией на самого себя» и сохранить поклонников.