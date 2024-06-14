Музыкальный критик назвал «жесткий» минус «Интервидения» Критик Бабичев: на продвижение «Интервидения» потребуются большие средства

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Главным минусом конкурса «Интервидение» может стать то, что на его реализацию и рекламу потребуются дополнительные средства, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Эксперт подчеркнул, что первый конкурс должен быть очень ярким и максимально пафосным.

Жестким минусом этого проекта, на мой взгляд, может стать то, что первый конкурс нужно сделать максимально пафосным, ярким, вложить дополнительные средства на продвижение и рекламу не только в России, но и в других странах. Вот мы говорим, что планируется участие стран БРИКС, и если это правда, то давайте тогда запустим массированную рекламу хотя бы в этих странах, — пояснил критик.

По словам Бабичева, чтобы почувствовать конкуренцию с Евровидением, нужно как минимум заявить о новом проекте. Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы как можно больше стран хотели принять участие в последующих конкурсах. Так, пояснил критик, если в этом году на «Интервидение» заявятся 16–19 стран, то в следующем году их должно быть больше.

Вот чтобы это было настолько престижно и настолько классно сделано, чтобы страны, которые сомневались и которые жестко отказывались, захотели приехать в Россию и принять участие. Мне бы хотелось, чтобы «Интервидение» доросло до такого уровня. Первый конкурс требует вложений и затрат. Нужно сделать на уровне Олимпиады в Сочи, — заключил Бабичев.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее предположил, что «Интервидение» поможет молодым артистам из России раскрутиться. Он подчеркнул, что сильные исполнители смогут получить известность за минимальные деньги. По словам продюсера, любые конкурсы нужны и важны.