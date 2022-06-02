Музыкальный критик назвал лучших вокалистов России Музыкальный критик Бабичев назвал лучших вокалистов России

Фото: shutterstock

Все артисты, которые представляли Россию на Евровидении, имеют хорошие вокальные данные, и их приятно послушать вживую, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, к таковым относятся Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Также критик отметил участника шоу «Голос» Сергея Волчкова и музыканта Александра Панайотова.

Я назову почти всех тех, кто был на Евровидении, потому что туда мы отправляем лучшие голоса, а не фриков и не смешим публику. Мы отправляем всегда крепкие номера. Это Полина Гагарина, Сергей Лазарев. Вокалист, который не был на Евровидении, но я бы хотел, чтобы он туда когда-нибудь поехал, — Александр Панайотов. Я считаю, он интересный артист, правда, у него большая проблема с репертуаром, но у него феноменальные вокальные данные. Это один из лучших голосов на нашей сцене, — считает Бабичев.

Он также отметил победителя проекта «Голос» Сергея Волчкова, который «не в трендах» и не работает на молодежную аудиторию, но постоянно является участником концертов ко Дню Победы, Дню России. Собеседник напомнил, что певец является учеником Александра Градского, который абы кого под свою опеку не брал.

Что касается еще вокалисток, из молодого поколения, наверное, Мария Зайцева из группы «#2Маши». Она хорошо работает вживую, — подытожил Бабичев.

Ранее Бабичев в беседе с NEWS.ru отреагировал на слова писателя и журналиста Михаила Шахназарова, который раскритиковал вокальные способности певицы Веры Брежневой и отметил, что она не умеет петь без фонограммы. По словам собеседника, у любого артиста бывают удачные и неудачные выступления и любого можно уличить в плохой работе вживую, ссылаясь лишь на одно выступление. Бабичев отметил, что видел номер Брежневой вживую и ничего «ахового и патового» про вокал певицы сказать нельзя.