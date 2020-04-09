Музыкальное шоу «Вечерний Unplugged» выходит на Первом канале

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Сын лидера группы «Машина времени» Иван Макаревич раскритиковал Егора Крида за съёмки в кино и назвал его «конфетным тупнем». Молодой человек сидит на карантине и знакомится с новинками кино.

Речь идёт о фильме «(Не)идеальный мужчина», где Крид играет главную роль. Ленту показывали в кинотеатрах в январе этого года, и она собрала хорошую кассу. Большинство зрителей были в восторге от...