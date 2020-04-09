Музыкальное шоу «Вечерний Unplugged» выходит на Первом канале

Первый канал запустил новое шоу «Вечерний Unplugged», программа которого будет состоять из акустических концертов звёзд российской музыки.
Премьера проекта состоится 10 апреля в 00:15 мск. Шоу обещает стать крупнейшей концертной площадкой России, пока все сидят дома и попасть на живой концерт невозможно.
Первыми артистами программы «Вечерний Unplugged» станут Гарик Сукачёв, Баста, Uma2rman, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Евгений Маргулис, Валерий Сюткин, Дима Билан, Пелагея, Сергей Галанин, Пётр Налич и другие.
Как писал NEWS.ru, группа Uma2rman даст благотворительный онлайн-концерт 13 апреля. Вырученные деньги пойдут на помощь пожилым людям, которые находятся в зоне риска по заражению коронавирусом.
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