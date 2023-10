Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал YouTube-каналу FAMETIME TV, что его выгнали из программы телеведущего Андрея Малахова за минуту до ее начала по просьбе певца Сергея Лазарева. Он уверен, что причиной стали его высказывания относительно песни артиста You Are The Only One, которую он назвал невыдающейся.