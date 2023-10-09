«Это ужасно»: Соседов рассказал, из-за кого его выгнали из студии Малахова Музкритика Соседова выгнали из студии Малахова по просьбе Лазарева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал YouTube-каналу FAMETIME TV, что его выгнали из программы телеведущего Андрея Малахова за минуту до ее начала по просьбе певца Сергея Лазарева. Он уверен, что причиной стали его высказывания относительно песни артиста You Are The Only One, которую он назвал невыдающейся.

Вот это ужасно, некрасиво, недопустимо. Спустя какое-то время я узнал, что это, оказывается, Лазарев такой финт ушами выбросил, это не от хорошего воспитания. Если увижу его, то скажу все, что о нем думаю, — сказал Соседов.

Критик пояснил, что за минуту до начала съемки к нему подошел оператор и попросил его выйти. Соседов добавил, что оператора попросили подойти к нему с такой просьбой без уточнения причин.

Ранее экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал проклясть артистов, которые собираются принять участие в «сатанинском» концерте в «Крокус Сити Холле», посвященном памяти Юрия Шатунова. Музыкант сообщил, что будет молиться, чтобы всех, кто выйдет на сцену в этот день, настигли болезни и смерть. Разин также подчеркнул, что «никто и никогда не выживал», если шел против него. В списке исполнителей заявлены: Сергей Жуков, Клава Кока, SHAMAN, Люся Чеботина, Лариса Долина и Татьяна Буланова.