Музкритик раскрыл «взрывные» особенности поддержавшей Россию группы Garbage Музкритик Бабичев: поддержавшая Россию группа Garbage всегда критиковала США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рок-группа Garbage

Особенностью американской рок-группы Garbage, поддержавшей Россию после теракта в «Крокус Сити Холле», является сочетание гранжа, «электронщины», лирики и «взрывного» звучания, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, немалую часть песен команда посвятила вмешательству США в дела других государств.

Группа Garbage создавалась в 1990-х. Такое ощущение, что она для любителей Nirvana. Гранж, постгранж, вкрапления поп-музыки, электронщины, яркое, взрывное, драйвовое, с уходом в лирику. В плане текстов песен — намешано столько всего: политика, социальные проблемы, расизм, особенно болезненный в США, военная повестка — вмешательство США в дела других государств. Серьезные ребята-рокеры, — добавил Бабичев.

По его словам, Garbage прежде всего известны суперхитом The World Is Not Enough. Эта композиция стала заглавной в 19-м фильме о Джеймсе Бонде «И целого мира мало» (1999).

Ранее Garbage выразили соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) коллектив опубликовал снимок билетов на их концерт, который проходил в комплексе в 2015 году, и назвал произошедшее в концертном зале кошмаром.