Музкритик раскрыл, когда появится «преемник» Киркорова на российской сцене Музкритик Бабичев: незаменимым артистом Киркорова сделала Пугачева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

«Преемника» певца Филиппа Киркорова на российской сцене может создать только сам исполнитель, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Собеседник отметил, что Киркорова, каким его знают в РФ, создала народная артистка СССР Алла Пугачева. Эксперт подчеркнул, что, в данный момент, Киркоров является незаменимым.

На данный момент Киркоров незаменим, если он сам с кем-то не поработает, не передаст знания, как работать со СМИ, лавировать, работать в студии, на сцене. Киркоров в таком возрасте, когда может передать знания не с точки зрения взрастить себе конкурента, а чтобы наша эстрада была богаче, — добавил Бабичев.

Он добавил, что Киркорова сложно заменить из-за большого количества хитов, манере исполнения и подачи, из-за узнаваемого голоса, когда не обязательно видеть, кто на сцене, чтобы понять — выступает Киркоров. Бабичев считает, что музыкант «достиг совершенства» практически во всем, что касается шоу-бизнеса.

Киркоров во всем достиг совершенства. Периодически подкидывать дровишки в СМИ, быть все время на грани, но выходить сухим из воды. Он незаменим по подаче, по манере, по тембру, когда не видишь, но понимаешь, что это Киркоров. Если только Киркоров сам возьмем себе кого-нибудь под крыло...не вырастит такого же масштаба звезду. В принципе, Пугачева из него сделала артиста, каким мы его сейчас знаем, поэтому в этих словах есть определенная логика и смысл, — подытожил Бабичев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки. По данным канала, менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости. Mash сообщает, что в первую очередь речь идет о частных мероприятиях. По данным канала, сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч.