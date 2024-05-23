«Тряси своими арбузами»: критик раскрыл феномен популярности песен Бузовой Музкритик Бабичев: песни Бузовой популярны из-за их вирусности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Феномен популярности песен певицы и телеведущей Ольги Бузовой заключается в том, что она исполняет вирусные треки, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что артистка не может удивить публику хорошим вокалом, в связи с этим ей приходится правильно подбирать репертуар.

Если мы говорим не о вокале, а о приставучести, то хочу еще раз сказать: Бузова может рассчитывать только на вирусность треков, потому что никогда в своей карьере она не удивит никого своим исполнением. 80–90% успеха ее в музыкальной карьере зависит от правильно подобранного репертуара, — пояснил Бабичев.

Критик отметил, что песни Бузовой хитовые, а также зачастую включают в себя заедающий текст и части, которые особенно запоминаются или нравятся слушателям. Кроме того, Бабичев выделил в этих композициях легко запоминающиеся рифмы.

Вирусно, хитово, постоянные бэнгеры, хуки, интересные и запоминающиеся рифмы типа «Тряси своими арбузами, танцуй под Бузову» и так далее, — заключил критик.

Бузова ранее заявила, что победа — это каждый день браться за дело, несмотря на усталость. Она добавила, что даже отсутствие сна не останавливает ее от работы и занятий спортом. Певица также отметила, что умеет радоваться мелочам.