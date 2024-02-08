Стало известно, почему в «Новую Фабрику звезд» позвали именно Жукова Музкритик Бабичев: Жуков на «Новой Фабрике звезд» займется хитами-нетленками

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Сергей Жуков

Солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в качестве члена жюри шоу «Новая Фабрика звезд» поможет участникам проекта идти в ногу со временем и написать «хиты-нетленки», предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что приглашение Жукова в подобный проект — нестандартный ход.

Сказать, что выбор нестандартный — ничего не сказать. Обычно выбирают продюсера, работавшего с несколькими подобными проектами, например мастодонтов: Макса Фадеева, Виктора Дробыша, Игоря Матвиенко. У Жукова более молодая аудитория, много убойных радийных хитов. Если Жуков возьмется за репертуар «фабрикантов», то это будет что-то молодежное, в ногу со временем, но чтобы песни слушали через 10–15 лет, — добавил Бабичев.

Накануне Жуков в своем Telegram-канале сообщил, что стал первым наставником «Новой Фабрики звезд»: канал ТНТ раскрыл его имя перед перезапуском музыкального проекта. Исполнитель добавил, что гендиректор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу.

Ранее сообщалось, что участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в туалете московского кафе и сама перерезала пуповину. Певец Прохор Шаляпин заявил, что помог бы ей в этом, но она не позвонила ему.