Музкритик объяснил, почему трек Инстасамки и Леликова не стал хитом Рудченко: трек «Залетай в тренды» не стал хитом из-за «дешевого» образа Леликова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клип «Залетай в тренды» понравился не многим из-за того, что в песне поется о богатстве и успехе, тогда как один из ее исполнителей, Кирилл Леликов, был одет в простую одежду, что не соответствует концепции, заявил NEWS.ru музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, композиция пользовалась бы большей популярностью, если бы его спела Инстасамка сама.

Смотря на выступление Инстасамки с этим молодым музыкантом Кирилом Леликовым, ему не веришь. Парень одет в дешевые побрякушки, обычную одежду, что совсем не соответствует концепции. Возможно, это повлияло на восприятие зрителей, и поэтому песня не стало популярной, — сказал Рудченко.

Ранее издание StarHit сообщило, что участник музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов, выступающий под творческим псевдонимом K. Krash, продал квартиру в родном Липецке ради продвижения совместного трека с известной хип-хоп-исполнительницей Инстасамкой и потерпел неудачу.

Несмотря на огромную популярность девушки, совместная композиция не попала ни в один хит-парад. По словам Леликова, стоимость квартиры составляла 3 млн рублей. Издание пишет, что поддержка Леликова со стороны Инстасамки также пропала.

До этого сообщалось, что певице Маргарите Овсянниковой пришлось продать квартиру, чтобы оплатить выступление Тимати на корпоративе, посвященном презентации ее нового онлайн-шоу «Вау, чудеса». Артистка отказалась называть корреспонденту NEWS.ru конкретную сумму за выступление, но призналась, что счет шел на миллионы.