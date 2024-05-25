Музкритик объяснил, какого звания достойна Орбакайте и почему Музкритик Бабичев назвал Орбакайте принцессой из-за Киркорова и Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru признался, что в 90-е певица Кристина Орбакайте ассоциировалась у него с принцессой. Он объяснил, что внешне она напоминала британскую Диану, ее матерью является Алла Пугачева, которую считают Примадонной, а в то время она еще и была замужем за Филиппом Киркоровым — королем эстрады.

Знаете, в 90-е у меня почему-то была такая ассоциация с ней, как с принцессой. Объясню почему. Потому что мне она внешне чем-то напоминала принцессу Диану. И следовало из того, что все-таки Пугачева была замужем за Киркоровым. Киркоров, значит, это король, Пугачева — это Примадонна, ну а это, значит, если девочка в семье, то это принцесса, — объяснил Бабичев.

Он также напомнил о роли Орбакайте в фильме «Гардемарины, вперед!». По словам критика, кинокарьера певицы в целом стоит особняком. В этом случае даже можно поспорить, что у нее получается лучше — сниматься в фильмах или петь, добавил он.

Музкритик также затронул прозвища и ярлыки в целом, добавив, что относится к ним плохо. Он напомнил, что Пугачева стала Примадонной из-за одноименной песни, однако в целом звезды из РФ должны искать себя на родине. По его словам, если артиста начинают сравнивать с кем-то, то это для него худший исход.

Ранее «7Дней.ru» сообщило о том, что Орбакайте выпустила новый сингл «Опасно» через пару дней после релиза новой песни Аллы Пугачевой «Ложный стыд», чтобы «сбить интерес» публики к премьере своей матери. По предположению авторов издания, Орбакайте подстроила эту ситуацию, чтобы доказать свое превосходство.