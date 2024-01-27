Музкритик назвал главные причины трагического финала карьеры Бритни Спирс Продюсер Бабичев: тяжелый жизненный путь Бритни Спирс отразился на ее карьере

Фото: Dave Starbuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс прошла нелегкий жизненный путь, в том числе судебные тяжбы и проблемы с отцом, что отразилось на ее здоровье и карьере, заявил в беседе c NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, многие артисты, ставшие популярными в детстве, не могут психологически и физически справиться с бременем ранней славы.

У нее (Бритни Спирс. — NEWS.ru) был далеко не легкий жизненный путь: судебные тяжбы, проблемы с отцом. Все это не проходит бесследно для здоровья. Ее заявления о завершении карьеры, если выбирать между жизнью или продолжением карьеры через не могу, не хочу, любой здравомыслящий человек выберет жизнь. Наверно, сцена стала тяготеть, когда нечего сказать публике, когда твое сознание и мысли спутаны. Это всегда губительно для любого артиста, — объяснил Бабичев.

Он также подчеркнул, что карьера Спирс не сложилась в старшем возрасте. Музыкальный критик отметил, что артистка была интересной в образе чистой и невинной девочки, она была привлекательной и для парней, и для девчонок, которым был близок творческий путь.

Когда она стала старше, ей стало очень сложно переключиться, быть в образе раскованной девушки-вамп, но не всем под силу перерасти из одного образа в другой. Может быть Бритни Спирс оказалась не готова к этому, — высказался он.

Психиатр-нарколог Василий Шуров ранее заявил, что Бритни Спирс освободилась от опеки отца и пошла «во все тяжкие», отсюда танцы певицы с ножами и хождение топлес в общественных местах. По его мнению, поведение звезды стало причиной нерегулярной терапии. Специалист не исключил, что через какое-то время ее могут лишить дееспособности из-за прогресса заболевания.