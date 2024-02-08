Музкритик назвал главную причину неугасающей популярности «Руки Вверх!» Музкритик Бабичев: «Руки Вверх!» популярны у россиян из-за ностальгии по хитам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неугасающая популярность группы «Руки Вверх!» и ее лидера Сергея Жукова объясняется ностальгией россиян по суперхитам 1990-х и 2000-х, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Эксперт не исключил, что поклонники, «скупавшие кассеты и танцевавшие под „Руки Вверх!“ на дискотеках» повзрослели, но по-прежнему готовы «оторваться».

Почему «Руки Вверх!» до сих пор популярны? Ответ на поверхности — это ностальгия по хитам 1990-х и 2000-х. Под эти песни танцевали и влюблялись в школе, институте, скупали постеры, кассеты, ходили на дискотеки. Тем более сейчас, когда из-за всяких отмен выбор не очень большой, все чаще ностальгируют по 1990-м. Тогда, несмотря на сложный период в истории России, писали позитивную музыку, в хорошем смысле слова — легкомысленную. Ее включали и на время отвлекались, — добавил Бабичев.

Накануне Жуков в своем Telegram-канале сообщил, что стал первым наставником «Новой Фабрики звезд», чье имя раскрыл ТНТ перед перезапуском музыкального проекта. Исполнитель добавил, что гендиректор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу.

Ранее сообщалось, что участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в туалете московского кафе и сама перерезала пуповину. Певец Прохор Шаляпин заявил, что помог бы ей в этом, но она не позвонила ему.