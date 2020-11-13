Муж Валентины Легкоступовой не станет заявлять права на квартиру певицы

https://static.news.ru/photo/10371222-275c-11eb-8fc1-fa163e074e61_660.jpg Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Супруг Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что не будет претендовать на квартиру артистки.

Завещание певицы предадут огласке спустя полгода её кончины. Официальными наследниками являются её мать, дочь, сын и муж, брак с которым продлился только месяц. Она познакомилась с Фирсовым осенью 2019 года, в июне 2020 он сделал ей предложение. Свадьба состоялась 5 июля, а уже 14 августа Легкоступова ушла из жизни.

В настоящее время вдовец находится на регате, куда должен был отправиться с супругой. Его команда заняла первое место в одном из туров соревнования. Победу Фирсов посвятил покойной супруге. Своё мнение по поводу наследства он высказал в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, ранее Фирсов поделился видео с участием своей покойной супруги, сделанным в январе 2020 года. В последнее время он стал снова выходить в море под парусом и иногда делиться кадрами с морских прогулок.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.