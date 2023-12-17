Муж Сати Казановой необычно признался в любви жене Муж-итальянец Сати Казановой спел ей песню о своих чувствах на русском языке

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сати Казанова

Певица Сати Казанова опубликовала признание в любви от мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Звезда разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором супруг поет ей песню о своих чувствах на русском языке.

У нас музыкальное утро! — подписала ролик артистка.

Тиоццо исполнил песню ВИА «Сливки» «Буду я любить» в ироничной манере. После этого он подбежал к супруге и поцеловал ее в щеку, Казанову поведение мужа умилило и рассмешило.

Бывшая участница группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа в 2017 году. Сейчас артистка живет на две страны. Большую часть времени она с супругом проводит в России, поскольку вся ее жизнь завязана на Москве.

Сати Казанова после начала спецоперации рассказала, что во время поездок стала замечать недружелюбное отношение к гражданам России. Она также пожаловалась, что русофобские настроения затронули и ее супруга, которому регулярно приходится сталкиваться с критикой из-за национальности жены.

Ранее певица организовала сообщество «Пространство духовного развития». Она предлагает участникам стать их проводником на «пути к внутренней гармонии». По словам артистки, она увлеклась такими практиками около 12 лет назад, когда находилась в тяжелой депрессии. Присоединиться к проекту исполнительницы можно за определенную плату.