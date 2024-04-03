Муж Пэрис Хилтон объяснил, почему они прячут лицо своей дочери Муж Пэрис Хилтон объяснил сокрытие лица дочери нежеланием делиться ею с миром

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Муж фотомодели и светской львицы Пэрис Хилтон — американский предприниматель Картер Реум — объяснил отсутствие на всех фотографиях лица их совместной дочери. По словам бизнесмена, он не показывает четырехмесячную девочку публике, потому что просто не хочет делиться ее фотографиями со всем миром. Об этом он рассказал на своей страницу в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Мы не вполне готовы поделиться её снимками с миром, но она очаровательна и выглядит так же, как её мама, — написал он.

На замазывание лица на фото с маленькой дочерью Хилтон по имени Лондон обратили внимание подписчики. Они напомнили, что девочка родилась от суррогатной матери, как и ее старший брат. Однако последнего Пэрис продемонстрировала сразу же после рождения, в то время как лицо девочки тщательно скрывается, по мнению пользователей.

Под фотографиями Пэрис с сыном также ведутся постоянные дискуссии, подписчики обсуждают, все ли в порядке с ребенком, у которого, по мнению некоторых, «странная форма головы». Пэрис ответила на это, что мальчик Феникс полностью здоров, «просто у него большой мозг», однако пользователи не унимаются, ссылаясь на тот факт, что ребенка всегда фотографируют в шапке, чтобы скрыть дефекты черепа.

Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз в 42 года. Модель призналась, что у нее родилась дочь, которую она назвала в честь столицы Великобритании Лондон. Актриса уже воспитывает годовалого сына, которого так же родила суррогатная мама.