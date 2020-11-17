Муж Переслени опроверг данные о её романе с Конкиным

https://static.news.ru/photo/6ec1de60-28ee-11eb-8b14-fa163e074e61_660.jpg Елена Переслени Фото: facebook.com/eperesleni

Муж Елены Переслени, актёр Эдуард Митин опроверг слухи о романе его супруги с актёром Владимиром Конкиным.

Такое заявление было озвучено после выпуска программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, где обсуждались взаимоотношения Переслени и Конкина. По словам Митина, журналисты, пустившие в эфир шоу такие сплетни, не стали проверять достоверность информации.

Ребята, вы даже не удосужились удостовериться в том, что Елена Игоревна замужем. Какое тайное замужество? Какое венчание? — подчеркнул Митин в беседе с изданием «Собеседник».

Также актёр обратил внимание на информацию о слепом ребёнке его жены, от которого она отреклась. Митин отметил, что это «страшная ложь», которую удалось опровергнуть только после того, как Переслени предоставила справку о том, что она никогда не рожала.

Известно, что слухи о романе с Переслени также неоднократно опровергала защита Конкина.

Ранее NEWS.ru писал, что невестка Владимира Конкина Елена рассказала шокирующие подробности из жизни дочери актёра Софии, которые только подтверждают, что директор легендарного Шарапова играет не последнюю роль в её жизни. Однажды, по словам Елены, ситуация у Софии случилась такая, что ей некуда было идти.