«Уже на склоне»: муж Нюши запечатлел Симбу в «тигрином» костюме

https://static.news.ru/photo/c10697d0-4dc7-11eb-a69b-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дружное семейство певицы Анны Шурочкиной, известной под сценическим псевдонимом Нюша, наступивший 2021 год начало с активного отдыха. Все отправились кататься с заснеженной горки.

При этом покорять новые вершины с родителями отправилась и юная дочь артистки и её супруга бизнесмена Игоря Сивова с необычным именем Симба. В то время как взрослые решили встать на лыжи, девочка развлекалась на тюбинге — специальном круге для спуска вниз.

Мы уже на склоне! Покоряем новые вершины ментально и фигурально! — подписал Сивов снимок, обнародованный им в Instagram.

Симбу при этом родители нарядили в стильный костюмчик с «тигриным» окрасом. В похожем стиле оформлены варежки и мягкая обувь.

Впрочем, малышке явно достались не крутые спуски, притом что папа с мамой явно предпочли отдых более экстремальный, о чём свидетельствовали надетые на них шлемы.

Пара связала себя узами брака в 2017 году. Дочь появилась на свет у певицы и бизнесмена спустя год после свадьба.

Ранее, как писал NEWS.ru, Нюша рассказала о новых успехах двухгодовалой Симбы. По словам певицы, малышка так хорошо запоминает слова, что она подумывает взять ребёнка в качестве бэк-вокалистки.