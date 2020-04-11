Муж Нюши оценил её музыкальное воссоединение с Егором Кридом

https://static.news.ru/photo/dbdb8ff6-7beb-11ea-96de-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: nyusha_nyusha/instagram.com

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов прокомментировал новый совместный трек возлюбленной с Егором Кридом, с которым она рассталась около пяти лет назад.

Перед премьерой композиции Mr. & Mrs. Smith артисты вышли в прямой эфир, во время которого то и дело вспоминали свой роман.

Горжусь! Новый трек — огонь. Вы уже слушали? — цитирует Сивова StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что Нюша попросила своего бывшего возлюбленного Егора Крида не упоминать её имя в своих интервью. Она считает, что это некрасиво со стороны музыканта. По словам звезды, и она, и её бывший парень являются медийными личностями, а люди всегда любили копаться в чужом грязном белье.