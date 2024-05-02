Муж Нетребко выступил на концерте в Баку. Невероятные снимки Эйвазова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юсиф Эйвазов

47-летний азербайджанец Юсиф Эйвазов выступил в родном Баку на гала-концерте в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог во имя мира и глобальной безопасности». Муж Анны Нетребко появился на сцене в черной накидке, украшенной вензелями, и в красном поясе из шелка.

Эйвазов исполнил несколько композиций, во время которых была задействована группа танцовщиц. Этот концерт прошел после завершения второго дня Всемирного форума по межкультурному диалогу. 1 и 2 мая было проведено четыре пленарные сессии и 12 панельных дискуссий.

Ранее в разговоре с NEWS.ru в Баку гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов объяснил, почему певец SHAMAN востребован в шоу-бизнесе. «На сегодняшний день, хотя я приверженец академической музыки, даже я, не следящий за большими изменениями в поп-музыке, знаю имя SHAMAN. Значит, это человек популярный. Мне кажется, настолько он ярко вошел на эстраду, эстрадный олимп», — сказал Брызгалов.

Кадры с гала-концерта в Баку смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

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