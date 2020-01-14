https://static.news.ru/photo/b0a689f2-36af-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Юсиф Эйвазов Фото: imago-images.de/Global Look Press

Азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов отреагировал на сообщения СМИ о том, что он якобы отказался выступать на одной сцене с артисткой армянского происхождения Рузан Манташян. По его словам, эта информация является вбросом, а он сам никогда не позволил бы себе подобных заявлений.

Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно чёткое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене, — написал Эйвазов на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что ранее ему уже доводилось выступать с армянскими артистами, в частности с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. В доказательство своих слов он привёл письмо художественного руководителя SemperOperaball, который якобы выбрал контракт с супругом Нетребко и отказался сотрудничать с Манташян. В нём говорится, что театр расценивает эти сообщения как клевету.

Ранее портал Forumopera опубликовал данные о том, что Эйвазов из политических соображений не захотел выступать с Манташян на открытии Дрезденского оперного бала.

Ранее NEWS.ru писал, что оперная певица Анна Нетребко прервала гастроли в Европе, чтобы посетить концерт в честь 90-летия композитора Александры Пахмутовой в Москве.