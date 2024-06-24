Муж Марго Робби рассказал, из-за чего пара ссорится дома Том Акерли и Марго Робби ссорятся дома из-за любимых марок шоколада

Фото: Trae Patton/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марго Робби и Том Акерли

Марго Робби и ее муж Том Акерли чаще всего ссорятся дома из-за любимых шоколадных лакомств, о чем рассказали в новом интервью The Times of London. На вопрос, ссорятся ли они когда-нибудь дома, Акерли ответил, что пара нередко спорит из-за шоколадных батончиков из своих родных стран: сам он предпочитает шоколадные батончики Penguins, а Робби — солодовые австралийские бисквиты Tim Tams с начинкой из твердого шоколадного крема.

Мы спорим, что лучше, Tim Tams или Penguins, — заявил Акерли.

Он также сообщил, что хотел бы, чтобы между Австралией и Великобританией было «больше спортивного соперничества», добавив, что «чувствует себя почетным австралийцем», а Марго «чувствует себя почетным британцем». Он добавил, что пара сознательно старается не разделять бизнес и удовольствие, и проводит вместе «24 часа в сутки», когда ее не разлучают рабочие обязанности.

Ранее Робби сменила имидж для съемок фильма «Большое смелое прекрасное путешествие» с Колином Фарреллом. Звезда сменила цвет волос с «Барби-блонда» на клубничный. Она также облачилась в совершенно непривычные после кукольного образа темно-синюю блузку и укороченные джинсы. На Робби также были кожаные сапоги до колен и золотые украшения на руках и шее. Звезде не только сменили цвет волос, но и подстригли челку. Костюмеры выбрали такие наряд и прическу в соответствии с жанром картины — инди.