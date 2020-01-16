https://static.news.ru/photo/c74988b8-3848-11ea-90d1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Иванов и Лолита Милявская Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Молодой муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о его браке с пожилой женщиной. По его словам, это очередная провокация со стороны артистки и её адвоката.

Никакого брака не было, это очередная провокация со стороны звёздного адвоката, которому нужно отрабатывать свой гонорар. Не понимаю, зачем Жорину, который сам пять раз был женат, понадобилась информация о количестве моих браков, — заявил он KP.RU.

Он подчеркнул, что слишком занят работой, чтобы отвечать на всякого рода домыслы.

Ранее выяснилось, что тренер по сквошу до того, как стать пятым мужем звезды российской эстрады Лолиты Милявской, состоял в браке с женщиной, которая старше его на 21 год. Пара зарегистрировала отношения в московском Дворце бракосочетаний № 1 29 мая 2009 года. Однако счастье супругов было недолгим. Выяснилось, что развод состоялся через три месяца. Иванов получил российское гражданство, а после этого резко расторг отношения, писал NEWS.ru.