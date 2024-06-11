Муж Леры Кудрявцевой прервал молчание после ее слов о расставании Муж Леры Кудрявцевой заявил, что они все еще вместе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Хоккеист Игорь Макаров заявил, что не ругался со своей супругой Лерой Кудрявцевой. По словам спортсмена, которые приводит KP.RU, они все еще вместе. Кроме того, муж телеведущей отметил, что чувствует себя хорошо.

Мы и не ругались. <...> Мы вместе, — поделился Макаров.

У пары 8 июня была 11-я годовщина свадьбы. По этому поводу хоккеист в соцсетях опубликовал совместное фото с супругой и публично признался ей в любви.

В январе Кудрявцева рассказала, что ушла от Макарова из-за его проблем с алкоголем. Звезда подчеркнула, что не хочет давать комментарии, и попросила не беспокоить ее по этому поводу. Телеведущая добавила, что намеренно вынесла «личное в публичное».

Недавно Кудрявцева сообщила, что их с Макаровым пятилетнюю дочь Машу «чудом не пришибло» декорациями на детском празднике в Подмосковье. По словам артистки, место проведения дня рождения находилось рядом с вертолетной площадкой. Лопасти вертолетов создавали сильнейший ветер, который в итоге сдул декорации.

Ранее телеведущая поделилась, что Маша страдает насморком, у нее постоянно заложен нос, поэтому ей пришлось лечь в больницу для обследования. Знаменитость рассказала, что врачи назначили ребенку компьютерную томографию. Таким образом они хотят исключить синусит.